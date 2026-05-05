Erzincan'da Trafik Güvenliği Haftası kapsamında bilinçlendirme etkinliği

Erzincan Emniyet Müdürlüğü 02-08 Mayıs Trafik Güvenliği Haftası kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda bilgilendirme standı kuruldu.

Etkinlik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ve İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından kurulan stantta vatandaşlara trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Çeşitli yaş gruplarına yönelik uygulamalı eğitimlerin de verildiği etkinlikte, trafik kurallarına ilişkin farkındalığın artırılması hedeflendi. Katılımcılara ayrıca çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Yetkililer, "Trafikte hedef: sıfır can kaybı" sloganıyla yürütülen çalışmaların devam edeceğini belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı