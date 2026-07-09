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Erzincan'da Etkili Hutbe Sunumu ve Ezanı Güzel Okuma Yarışmaları tamamlandı

Erzincan'da Etkili Hutbe Sunumu ve Ezanı Güzel Okuma Yarışmaları tamamlandı
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Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Erzincan İl Müftülüğünce düzenlenen 'Etkili Hutbe Sunumu' ve 'Ezanı Güzel Okuma' yarışmalarında dereceye giren din görevlileri açıklandı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Erzincan İl Müftülüğünce düzenlenen "Etkili Hutbe Sunumu" ve "Ezanı Güzel Okuma" il geneli yarışmaları tamamlandı.

Din görevlilerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarını desteklemek ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren isimler belli oldu.

"Etkili Hutbe Sunumu" yarışmasında Kemaliye Dörtyolağzı Camii İmam Hatibi Abdulbaki Demirtaş birinci olurken, "Ezanı Güzel Okuma" yarışmasında ise Akabe Camii Müezzin Kayyımı Burhan Eser il birincisi oldu.

İl Müftülüğü yetkilileri, yarışmalarda derece elde eden din görevlilerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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