Erzin Kaymakamı Akpınar, okul çevresi güvenliği için kurumlarla toplantı yaptı

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Erzin Kaymakamı Yunus Emre Akpınar başkanlığında, ilçedeki okulların çevresinde güvenliğin artırılması ve öğrencilerin huzur içerisinde eğitim görmelerinin sağlanması amacıyla Okul Çevre Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, okul çevrelerinde mevcut durumda alınan güvenlik tedbirleri ile önümüzdeki süreçte uygulanması planlanan çalışmalar değerlendirildi. Öğrencilerin eğitim ortamlarına güvenli şekilde ulaşabilmeleri ve okul çevrelerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik konular ele alındı.

Görüşmede ayrıca ilgili kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Okul çevrelerinde güvenliğin artırılması amacıyla yürütülecek çalışmaların koordineli şekilde sürdürülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı