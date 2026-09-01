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Erzin'de YKS Başarısı: Kaymakam Öğrencileri Tebrik Etti

Erzin'de YKS Başarısı: Kaymakam Öğrencileri Tebrik Etti
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Hatay’ın Erzin ilçesinde 2026 YKS’de başarı göstererek üniversitelere yerleşen öğrenciler, Kaymakam Yunus Emre Akpınar ile bir araya geldi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde 2026 YKS'de başarı göstererek üniversitelere yerleşen öğrenciler, Kaymakam Yunus Emre Akpınar ile bir araya geldi.

Erzin Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencilerini ziyaret ederek eğitim hayatları ve gelecek hedefleri hakkında sohbet etti.

Ziyarette Türkiye 43'üncüsü olarak İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne yerleşen Sena Cihan ile İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşen Büşra Sena Aydeniz'i tebrik eden Kaymakam Akpınar, öğrencilere başarılarının devamını diledi.

Ziyaret, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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