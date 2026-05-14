Özel öğrencilerden Engelliler Haftası etkinliği

Engelliler Haftası kapsamında Bayburt'ta düzenlenen programda özel öğrenciler, tiyatro oyunu ve çeşitli gösterilerle sahne aldı. Programda öğrenciler ve öğretmenleri tarafından hazırlanan el emeği ürünler de sergilendi.

Engelliler Haftası dolayısıyla Çoruh Kültür Merkezi'nde program organize edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitim gören özel öğrenciler, hazırladıkları gösterilerle izleyenlerden beğeni topladı.

Programda öğrenciler tarafından tiyatro oyunu sahnelendi, şarkılar seslendirildi ve çeşitli gösteriler sunuldu. Öğrencilerin sahne performansları, aileleri ve davetliler tarafından ilgiyle takip edildi.

Etkinlik kapsamında özel öğrenciler ile öğretmenleri tarafından hazırlanan ürünlerin yer aldığı serginin de açılışı yapıldı. Katılımcılar, stantları gezip, ürünler hakkında bilgi aldı. - BAYBURT

