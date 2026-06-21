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Öğrenciler, polisler tarafından sınava yetiştirildi

Öğrenciler, polisler tarafından sınava yetiştirildi
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Elazığ'da YKS'nin AYT oturumu öncesi İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dronlarla trafik yoğunluğunu tespit ederek geç kalan öğrencileri motorlarla sınav yerlerine yetiştirdi.

Elazığ'da YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'ye girecek öğrenciler için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik yoğunluğu yaşanan bölgeler dronlarla tespit edildi. Geç kalanlar ise motorlarla sınav yerlerine yetiştirildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da YKS heyecanı yaşandı. Dün ilk oturumu tamamlayan adaylar, bugün ikinci oturum olan AYT için yeniden okulların yolunu tuttu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayarak sınava girecek olan öğrencilerin trafikte aksaklık yaşamaması için tedbirlerini aldı. İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği tarafından sınav bölgelerinde dron kaldırılarak trafik yoğunluğu tespit edilirken, sınava geç kalan öğrencilerin yardımına ise trafik ekipleri yetişti. Adaylar, motorize ekipler tarafından alınarak sınav yerlerine yetiştirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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