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Elazığ'da Okullarda Yeni Eğitim Öğretim Yılı Hazırlıkları İncelendi

Elazığ'da Okullarda Yeni Eğitim Öğretim Yılı Hazırlıkları İncelendi
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Elazığ’da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda yürütülen hazırlık çalışmalarını yerinde incelendi.

Elazığ'da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda yürütülen hazırlık çalışmalarını yerinde incelendi.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda yürütülen hazırlık çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla bir dizi okul ziyareti gerçekleştirdi. Bu kapsamda Barbaros Hayrettinpaşa Ortaokulu, İhsan Tangülü Ortaokulu, 100. Yıl Çaydaçıra Ortaokulu, Salim Hazardağlı İlkokulu ve Şehit Metin Koza Anaokulunu ziyaret eden İl Müdürü Gün, okulların fiziki durumları ve eğitim ortamları hakkında detaylı incelemelerde bulundu.

Ziyaretleri sırasında okul müdürlerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Gün, sınıflar, laboratuvarlar, spor salonları, öğretmenler odası ve diğer donatı alanlarında yapılan hazırlıkları değerlendirdi. Yeni eğitim öğretim yılına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Gün, öğrenci ve öğretmenlerin daha nitelikli ortamlarda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilmesi adına yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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