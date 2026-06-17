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Elazığ'da Kur'an kursu öğreticileri ve din görevlilerine eğitim

Elazığ'da Kur'an kursu öğreticileri ve din görevlilerine eğitim
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Elazığ İl Müftülüğü, 2026 yılı Yaz Kur'an kurslarında görev alacak öğretici ve din görevlilerine yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenledi. Seminerde etkili iletişim, dijital okuryazarlık ve ilk yardım gibi konular ele alındı.

Elazığ'da 2026 Yılı Yaz Kur'an kurslarında görev alacak Kur'an kursu öğreticileri ve din görevlilerine yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri verildi.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından, 2026 Yılı Yaz Kur'an kurslarında görev alacak Kur'an kursu öğreticileri ve din görevlilerine yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri, Elazığ Müftülüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Seminer kapsamında katılımcılara; "Çocuk ve Gençlerle Etkili İletişim", "Dijital Okuryazarlık", "Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları, Yaz Kur'an Kursu Eğitim Programı ve Öğrenci İşlemleri", "Mahremiyet Eğitimi" ve "Temel İlk Yardım Eğitimi" konularında sunumlar gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Yusuf Bingöl, yaz Kur'an kurslarının önemine değinerek, çocuk ve gençlerin milli, manevi ve ahlaki değerlerle yetişmesinde yaz Kur'an kurslarının önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

İl Müftü Vekili Özer Cömert ise katılımcılara hitap ederek yaz Kur'an kurslarının toplumun manevi hayatındaki yerine dikkat çekti. Cömert, kurslarda görev alacak din görevlilerinin çocuklarla sağlıklı iletişim kurmasının ve örnek bir duruş sergilemesinin önemine vurgu yaptı.

Yaz Kur'an kurslarının daha nitelikli ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamayı amaçlayan hizmet içi eğitim semineri, yapılan sunum ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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