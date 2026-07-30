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Elazığ’da umre hazırlık semineri

Elazığ’da umre hazırlık semineri
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Elazığ İl Müftülüğü tarafından umre yolcularına hazırlık semineri verildi.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından umre yolcularına hazırlık semineri verildi.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından umre yolcularına hazırlık semineri verildi. Yeni Cami'de düzenlenen umre hazırlık seminerinde kutsal topraklara gitmeye hazırlanan umreci vatandaşlara ibadet esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve kutsal topraklarda uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verildi.

Seminer, vatandaşların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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