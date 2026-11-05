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Elazığ'da sağlıkta izleme sistemi toplantısı Dr. Gecekuşu başkanlığında yapıldı

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Elazığ'da sağlıkta izleme sistemi toplantısı Dr. Gecekuşu başkanlığında yapıldı
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Elazığ İl Sağlık Müdürlüğünün toplantısında Sağlıkta İzleme ve Değerlendirme Sistemi ele alındı. Toplantıya İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu başkanlık etti; hizmet sunumu, mali sürdürülebilirlik ve memnuniyet takipleri değerlendirildi.

Elazığ'da düzenlenen toplantıda "Sağlıkta İzleme ve Değerlendirme Sistemi" ele alındı.

Elazığ' İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, sağlık tesislerimizde sunulan hizmetlerin ele alındığı "Sağlıkta İzleme ve Değerlendirme Sistemi" toplantısı düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu başkanlığında düzenlenen toplantıya; hizmet başkanları, başkan yardımcıları, hastanelerin başhekimleri ve hastane idarecileri katıldı.

Toplantıda, Sağlıkta İzleme ve Değerlendirme Sistemi'nin sunduğu imkanlar doğrultusunda; müdürlüğe bağlı sağlık kurumlarının hizmet sunumu, mali sürdürülebilirlik, çalışan ve kaynak verimliliği ile vatandaş ve çalışan memnuniyeti takiplerinin değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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