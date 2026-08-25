Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesi’nde Hizmet Değerlendirme Toplantısı

Elazığ Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi'nde sunulan sağlık hizmetleri değerlendirildi.

Elazığ İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Hilal Kaya, hizmet başkanları ve hastane yönetiminin katılımıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, müdürlüğe bağlı Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ele alınarak hastanenin ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik yapılabilecekler değerlendirildi.

Sağlık hizmetlerinin etkin, kaliteli ve vatandaş odaklı şekilde sürdürülmesine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, kurum yöneticilerinin görüş ve önerileri de ele alınarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantı, hastanede sunulan sağlık hizmetlerinin daha da geliştirilmesi ve mevcut ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı