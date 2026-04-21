Elazığ'da resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında eğitim

Elazığ İl Özel İdaresinde, Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve Belge Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından seminer verildi.

Elazığ İl Özel İdaresi'nin girişimleriyle, Elazığ Valiliği ve İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinesinde "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" konulu eğitim semineri gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve Belge Yönetimi Daire Başkanlığı Uzmanı Şefika Varlıoğlu tarafından verilen eğitimde; resmi yazışmalarda dikkat edilmesi gereken kurallar, yazışma teknikleri ve belge düzeni gibi konular, örnek metinler üzerinden ele alındı.

Bir kurumun en önemli varlığının insan kaynakları olduğunu, en anlamlı yatırımın da insan kaynaklarına yapılan yatırım olduğunu belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın, 2026 yılında düzenlenen dördüncü eğitim olduğunu ve İl Özel İdaresi olarak Türkiye'de kendi alanında uzman ve yetkin kurumlardan eğitim alarak kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. - ELAZIĞ

