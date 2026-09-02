Elazığ'da Tarım Personeline Otizm Farkındalık Eğitimi

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik Otizm Spektrum Bozukluğu Farkındalık Eğitimi düzenlendi.

Otizmli bireylerin toplumsal yaşamın her alanında daha iyi anlaşılması, doğru iletişim ve yaklaşım biçimlerinin geliştirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitim, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde yapıldı. Psikolog Uğur Aslan tarafından otizm spektrum bozukluğunun temel özellikleri, otizmli bireylerle doğru iletişim ve yaklaşım yöntemleri ile toplumsal farkındalığın önemi hakkında bilgiler verildi.

Eğitimle birlikte personelin otizm konusunda bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı