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Elazığ'da Sağlık Personeline Narkorehber ve Anne Temalı Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi

Elazığ'da Sağlık Personeline Narkorehber ve Anne Temalı Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi
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Elazığ’da Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi tarafından "Narkorehber" ve "En İyi Narkotik Polisi; Anne" konulu eğitim programı gerçekleştirildi.

Elazığ'da Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi tarafından "Narkorehber" ve "En İyi Narkotik Polisi; Anne" konulu eğitim programı gerçekleştirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi tarafından İl Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik "Narkorehber" ve "En İyi Narkotik Polisi; Anne" konulu eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitimde; narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde bağımlılığı, madde kullanımı ve etkileri, narkotik maddeler, uyuşturucu maddelerin satıldığı ve kullanıldığı mekanlar, yasal durum, UYUMA Mobil Uygulaması, profesyonel çözüm yolları ve madde bağımlılığı ile mücadele merkezleri konularında çeşitli bilgiler aktarıldı.

Programda, anne ve babaların çocuklarıyla kuracakları sağlıklı iletişimin önemi vurgulandı. Ayrıca eğitim sunumlarıyla uyuşturucu ile mücadelede sivil gözetimin geliştirilmesi ve ailelerin uyuşturucu ile mücadelede toplumsal bilinç oluşturmadaki kritik rolüne dikkat çekildi.

Eğitim sonunda katılımcılar, konuyla ilgili merak ettikleri noktaları uzmanlarla paylaşma fırsatı buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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