Elazığ'da İlkokul Öğrencilerine Polislik Eğitimi Verildi

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde ilkokul öğrencilerine bilgi verildi. Eğitimlerde, polis teşkilatının tanıtıldı ve güvenlik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Elazığ'da Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde ilkokul öğrencilerine bilgi verildi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz tarafından, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesince "Hayata İyilik Kat" mottosu ile ilimizde bulunan ilkokul seviyesindeki öğrencilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Eğitimlerde, polis teşkilatının tanıtıldı. Polis-öğrenci-veli diyaloğunun artırılması amacıyla Akpınar Mahallesi'nde bulunan Şair Hayri İlkokulunda bulunan 292 öğrenciye yönelik 112 tanıtımı, temel güvenlik kuralları, trafik kuralları gibi konularında bilgilendirme-bilinçlendirme faaliyeti düzenlendi. Eğitime katılan çocuklara, polisler tarafından moral motivasyonlarını yükseltmek amacıyla çeşitli hediyeler dağıtıldı. - ELAZIĞ