Elazığ'da din görevlileri bayram öncesi bir araya geldi

Elazığ'da din görevlileri bir araya gelirken, toplantının ana teması ise Kurban Bayramı oldu.

Elazığ merkez ve köylerinde görev yapan din görevlilerinin katılımıyla mayıs ayı din görevlileri toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen mutat toplantının ana gündem maddesi, yaklaşan Kurban Bayramı oldu. Müftü Yardımcıları ve din görevlileri, Kurban Bayramı münasebetiyle il genelinde yapılacak çalışmalar, yürütülecek dini hizmetler ve organizasyonlar hakkında karşılıklı istişarelerde bulundu. Vatandaşların ibadetlerini eksiksiz ve huzur içerisinde yerine getirebilmesi için yapılması gereken planlamalar detaylıca değerlendirildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantının son bölümünde ödül heyecanı yaşandı. Elazığ İl Müftülüğü tarafından kurum içerisinde yapılan çeşitli yarışmalarda başarı göstererek dereceye giren personellere ödülleri takdim edildi.

Program, ödüllerin verilmesi ve iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi. - ELAZIĞ

