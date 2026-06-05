Efeler'de uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Armutlu Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi. İkamette gerçekleştirilen adli aramada Z.E. (49) isimli şüpheliye ait adreste 92 kök kenevir bitkisi, 270 gram esrar tohumu, 420 gram kubar esrar, 30 gram skunk, 2 tabanca, 2 av tüfeği, 40 adet tabanca fişeği ve 29 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Z.E. (49), çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı