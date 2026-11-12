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EBYÜ Rektörü Kuyrukluyıldız, akademik unvan alan 2 öğretim üyesini tebrik etti

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EBYÜ Rektörü Kuyrukluyıldız, akademik unvan alan 2 öğretim üyesini tebrik etti
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EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, akademik yükselme başarısı gösteren 2 öğretim üyesini ziyaret ederek tebrik etti. Ziyaretlerde öğretim üyelerinden birine profesörlük belgesi takdim edildi ve doçentlik unvanı alan diğer öğretim üyesiyle bir araya gelindi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, akademik yükselme başarısı gösteren öğretim üyelerini ziyaret ederek tebrik etti.

Rektör Kuyrukluyıldız'a ziyaretlerinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun ile Genel Sekreter Mustafa Yurteken eşlik etti.

Üniversitenin Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sonay Aydın'ı ziyaret eden Kuyrukluyıldız, Aydın'a profesörlük belgesini takdim etti.

Heyet, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda da doçentlik unvanı alan Doç. Dr. Samed Şimşek ile bir araya geldi.

Akademik ve idari personelin de katıldığı ziyaretlerde, öğretim üyelerinin akademik yükselme başarıları dolayısıyla tebrikler iletildi.

Rektör Kuyrukluyıldız, Prof. Dr. Sonay Aydın ve Doç. Dr. Samed Şimşek'e akademik çalışmalarında başarılarının devamını diledi.

Ziyaretler, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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