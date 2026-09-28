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EBYÜ Rektörü Kuyrukluyıldız, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için mesaj yayımladı

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EBYÜ Rektörü Kuyrukluyıldız, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için mesaj yayımladı
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EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Kuyrukluyıldız, üniversitenin şehirle bütünleşen ve öğrencilerin eğitimine katkı sunmayı hedefleyen güçlü bir üniversite olarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kuyrukluyıldız, mesajında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin şehirle bütünleşen, öğrencilerin eğitimine ve bilimsel gelişime katkı sunmayı hedefleyen güçlü bir üniversite olarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Erzincan'ın doğal, kültürel ve sosyal zenginlikleri ile üniversitenin akademik birikimini aynı çatı altında buluşturduklarını ifade eden Kuyrukluyıldız, öğrencilerin yalnızca iyi bir eğitim almalarını değil, kendilerini çok yönlü geliştirebilecekleri bir üniversite ortamı oluşturmayı önemsediklerini kaydetti.

Kuyrukluyıldız, bilimsel üretimi ve öğrenci odaklı yaklaşımı güçlendirerek üniversiteyi daha ileriye taşımak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Erzincan'ımızın değerlerinden güç alıyor, üniversitemizin geleceğine birlikte yön veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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