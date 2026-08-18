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Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne Atandı

Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne Atandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Atama, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörlüğüne Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile EBYÜ Rektörlüğüne Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ın atanması kararlaştırıldı.

17 Ağustos 2026 tarihli ve 2026/258 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda, atamanın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri uyarınca gerçekleştirildiği belirtildi.

Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, kararın yayımlanmasıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin yeni rektörü oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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