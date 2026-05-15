EBYÜ'de öğrenci kulüpleri bahar şenliklerinde stant açtı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde bahar şenlikleri kapsamında öğrenci kulüpleri tarafından stant etkinlikleri düzenlendi.

Üniversite Eğitim Fakültesi önünde gerçekleştirilen etkinlikte kulüp üyeleri, sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlerini tanıtma fırsatı buldu.

Etkinlikte havacılık, fotoğrafçılık, kariyer gelişimi, sağlıklı yaşam, hukuk, teknoloji, çevre ve sosyal sorumluluk alanlarında faaliyet gösteren çok sayıda öğrenci kulübü yer aldı.

Kulüp üyeleri ziyaretçilere projeleri ve etkinlikleri hakkında bilgi verirken, çeşitli tanıtım faaliyetleri de gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılan EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile rektör yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci ve Prof. Dr. Adem Başıbüyük, stantları ziyaret ederek öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Üniversite yönetimi, öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte kulüp üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZİNCAN

