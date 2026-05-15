e-YÖKDİL Sınavları Bu Hafta Sonu Yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YÖKDİL) bu hafta sonu yapılacağını duyurdu.

ÖSYM, e-YÖKDİL 2026/1 İngilizce-Sosyal Bilimler Sınavı'nın 16 Mayıs, e-YÖKDİL 2026/2 İngilizce Sağlık Bilimleri Sınavı'nın ise 17 Mayıs günü yapılacağını açıkladı. Sınavlar ise Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde e-sınav olarak uygulanacak. Sınavlar için toplam 95 salonun kullanacağını belirten ÖSYM, e-YÖKDİL'e giren adayların kazanmış oldukları hakların, YÖKDİL'e giren adayların kazanmış oldukları haklarla aynı olacağını vurguladı.

Adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek

Cumartesi saat 13.45'te başlayacak e-YÖKDİL 2026/1 İngilizce-Sosyal Bilimler ve pazar günkü e-YÖKDİL 2026/2 İngilizce Sağlık Bilimleri sınavı için adayların saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını açıkladı. Adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verileceğini aktaran ÖSYM, sınavların 16.45' te sona ereceğini ifade etti. Bunun yanı sıra ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, her iki sınav için 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için cumartesi ve pazar günü il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulundurulacak.

10 binin üzerinde aday başvurdu

Sınavlarla ilgili değerlendirmede bulunan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, iki sınava 10 binin üzerinde adayın başvurduğunu belirterek, "Cumartesi günü Sosyal Bilimler alanında uygulanacak e-YÖKDİL/1'e 5 bin 267 aday başvurdu. Pazar günü Sağlık Bilimleri alanında uygulanacak e-YÖKDİL/2'ye ise 5 bin 308 aday başvurdu. Sınavlara 23 engelli aday katılacak. Bu adayların ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler e-sınav merkezlerinde yapıldı. Sınavlara katılacak gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretlerinden muaf tutuldu. Bu haktan 87 aday yararlandı. Sınavlarda emniyet görevlisi dahil 583 kişi görev yapacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı