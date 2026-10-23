Düzce İbn-i Sina Lisesi'nde öğrencilere Kızılay ve ilk yardım eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Düzce İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Kızılay tanıtımı, akran eğitimi ve ilk yardım programı düzenlendi. Kızılay Düzce İl Merkezi Başkanlığı ve Kadın Kolları Teşkilatı iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilerin bilinçlenmesi ve ilk yardım farkındalığının artırılması hedeflendi.

Düzce'de öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek ve temel ilk yardım konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamak amacıyla eğitim programı gerçekleştirildi. Türk Kızılay Düzce İl Merkezi Başkanlığı ve Kadın Kolları Teşkilatı tarafından Düzce İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen program kapsamında Kızılay tanıtımı, akran eğitimi ve ilk yardım eğitimi verildi. Bolu Kızılay İlk Yardım Merkezi tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, öğrencilerin ilk yardım konusunda bilgi edinmeleri ve acil durumlara yönelik bilinç kazanmaları amaçlandı.

Programda sunum ve katkılarıyla yer alan Nülifer Dilek Serindağ, Uzman Psikolog Ersan Şimşek ve İlk Yardım Eğitmeni Kağan Balkış'a teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı