Haberler

Düzce Esin Olcay Anadolu Lisesi'nde makinelerin periyodik kontrolü yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Esin Olcay Anadolu Lisesi'nde makinelerin periyodik kontrolü yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce İSGB, Esin Olcay Anadolu Lisesi'nde ısıtma sistemlerinin de yer aldığı makine ve sistemlerin periyodik kontrolünü yaptı. Kontrollerle makine ve ekipmanların güvenli kullanımı ve olası risklerin önceden tespit edilmesi amaçlandı.

Düzce Esin Olcay Anadolu Lisesi'nde, ısıtma sistemlerinin de aralarında bulunduğu makinelerin periyodik kontrolleri Düzce İSGB uzmanı tarafından gerçekleştirildi.

Düzce İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSGB), eğitim kurumlarında iş sağlığı ve güvenliğine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Esin Olcay Anadolu Lisesi'nde bulunan makine ve sistemlerin periyodik kontrolleri gerçekleştirildi. Uzman personel tarafından yapılan kontrollerde, okulun ısıtma sistemleri de incelemeye alındı. Gerçekleştirilen kontrollerle makine ve ekipmanların güvenli şekilde kullanılmasının sağlanması ve yaşanabilecek risklerin önceden tespit edilmesi amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fon krizinde Bülent Turan'dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin

Fon krizinde ilk kez bu çıkış yapıldı: Erdoğan'ın keskin neşterini...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Britney Spears aile gezisinde görüntülendi! Yüzünü maskeyle kapattı

Dünyaca ünlü yıldızı tanıyabildiniz mi? Oğullarıyla böyle görüntülendi
Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken kötü haber geldi

Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken şu olana bakın

İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor

İstanbul'da çöken bina için hesap vakti! Gözaltılar art arda geldi
Bu nasıl vicdansızlık? Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Kadın kasiyeri köşeye sıkıştırıp dehşeti yaşattı

Kadın kasiyeri köşeye sıkıştırıp dehşeti yaşattı
Estetik ameliyat sonrası kahreden ölüm! Acılı babadan özel hastane hakkında skandal iddia

Estetik sonrası kahreden ölüm! Özel hastane hakkında skandal iddia
Hakan Fidan'dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız

Türk askeri gitmeden korku sardı! Bakan Fidan'dan dünyaya net mesaj