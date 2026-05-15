Sınav maratonunda öğrencilere tam destek

DÜZCE (İHA) – Düzce'de öğrencilerin sınav sürecine daha bilinçli ve motive şekilde hazırlanabilmesi amacıyla organize edilen "Sınav Sürecinde Odaklanma, Öz Disiplin ve Başarı Yönetimi" söyleşilerinin ikinci günü tamamlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, öğrenciler ve eğitimciler yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan eğitimci-yazar Ali Rıza Bayzan, öğrencilere sınav sürecinde motivasyonun artırılması, dikkat ve odaklanma teknikleri ile verimli çalışma yöntemleri hakkında bilgi verdi. Söyleşide ayrıca sınav kaygısıyla başa çıkma stratejileri ve öz disiplinin akademik başarı üzerindeki etkileri kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ve şube müdürleri de öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Söyleşi, İl Müdürü Özer'in katkılarından dolayı eğitimci-yazar Bayzan'a çiçek takdim etmesiyle sona erdi. - DÜZCE

