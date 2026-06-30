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Akçakoca'da muhtarlara sağlık eğitimi

Akçakoca'da muhtarlara sağlık eğitimi
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Düzce İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Akçakoca'da muhtarlara yönelik düzenlenen sağlık eğitiminde, sıtma, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ve yenidoğan tarama programı hakkında bilgiler aktarıldı, broşür dağıtıldı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Akçakoca Muhtarlar Derneği'nde muhtarlara yönelik sağlık eğitimi programı düzenlendi.

Akçakoca Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapan Uzman Dr. Esin Sıddıkoğlu Günal tarafından verilen eğitimde, sıtma ile özellikle yaz aylarında görülme riski artan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarıldı. Programda hastalıkların bulaşma yolları, korunma yöntemleri, erken tanının önemi ve tedavi süreçleri ele alındı.

Eğitimin bir diğer başlığını ise yenidoğan tarama programı oluşturdu. Katılımcılara, yenidoğan döneminde uygulanan tarama programlarının bebek sağlığı açısından taşıdığı önem, erken teşhisin sağlayacağı avantajlar ve tarama süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Programın sonunda, mahallelerde vatandaşların bilinçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla muhtarlara, camilerde kullanılmak üzere Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), Yenidoğan Tarama Programı ve aşırı sıcaklardan korunma konularını içeren bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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