Devlet üniversitesinin açık büfesine bakın! Menüsü kadar fiyatı da olay
Devlet üniversitesi olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ndeki açık büfe dikkat çekti. Menüdeki çeşitliliğin çok fazla olduğu görülürken, fiyatının ise sadece 50 TL olduğu öğrenildi.

  • İstanbul Medeniyet Üniversitesi yemekhanesinde açık büfe hizmeti sunuluyor.
  • Üniversite yemekhanesinde öğrenciler 50 TL ödeyerek yemek yiyebiliyor.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, öğrencilerine sunduğu yemek hizmetiyle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

DEVLET ÜNİVERSİTESİNDE AÇIK BÜFE

Bir devlet üniversitesi olmasına rağmen yemekhanedeki çeşitliliğin zenginliği ve sunum kalitesi, ile açık büfeden farkı olmadığı görüldü.

FİYATI 50 TL

Kaliteli yemek hizmetinin yanı sıra ekonomik fiyat politikası da dikkat çeken bir diğer unsur oldu. Dışarıda benzer bir öğünün maliyeti oldukça yüksekken, üniversite öğrencilerinin bu zengin menüden sadece 50 TL gibi uygun bir ücretle yararlanabildiği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim
