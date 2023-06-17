Hatay'da deprem mağduru öğrenciler sınava yetişti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girecek adaylar, saat 10.00'a kadar binalara giriş yapabildi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Kampüsü'nde sınava girecek olan adaylar, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı. Tüm uyarılara rağmen 1 aday, yetişemeyince sınava girme şansını kaybetti. Kent genelinde sınava geç kalan, yanlış okula gelen 13 öğrenciyi ise polis ekipleri, kapıların kapanmasına dakikalar kala okullara yetiştirdi. Veliler de sınav bitimine kadar okulların çevresinde bekledi.