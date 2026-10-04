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Denizli Emniyet Müdürlüğü, PAÜ öğrencilerine güvenlik ve KADES bilgilendirmesi yaptı

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Denizli Emniyet Müdürlüğü, PAÜ öğrencilerine güvenlik ve KADES bilgilendirmesi yaptı
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Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale Üniversitesi kampüsünde öğrencilerle buluşarak siber güvenlik, uyuşturucu, terör, KADES ve UYUMA konularında bilgilendirdi. Etkinlikte interaktif yarışmalar düzenlendi, öğrencilere materyal ve hediye dağıtıldı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek siber güvenlikten uyuşturucuyla mücadeleye, terör farkındalığından Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) ve Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması (UYUMA) uygulamalarına kadar birçok konuda bilgilendirmede bulundu.

Denizli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Siber Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlükleri, Pamukkale Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Üniversite kampüsünde kurulan bilgilendirme stantlarda, güvenli internet kullanımı ve suçlara karşı farkındalığın artırılmasına yönelik bilgilendirmeler, uyuşturucu ile mücadele, terör konusunda farkındalık, KADES ve UYUMA hakkında bilgiler aktarıldı.

Bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra düzenlenen interaktif yarışmalar ve çeşitli etkinliklerle öğrenciler keyifli vakit geçirdi. Etkinlik kapsamında öğrencilere bilgilendirici materyaller ve çeşitli hediyeler de dağıtıldı. Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençlerle doğrudan iletişim kurarak güvenlik konusunda farkındalık oluşturmayı ve öğrencilerin karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmelerini amaçladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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