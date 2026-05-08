Haberler

Denizli Valisi Köşger, Dini Yüksek İhtisas Eğitimi 3. Dönem Mezuniyet Programı'na katıldı

Denizli Valisi Köşger, Dini Yüksek İhtisas Eğitimi 3. Dönem Mezuniyet Programı'na katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde gerçekleştirilen 3'üncü Dönem Mezuniyet Programı'nda 35 kursiyer mezuniyet belgelerini aldı. Vali Yavuz Selim Köşger, din görevlilerinin topluma rehberlik etmesi gerektiğini vurguladı.

Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen 3'üncü Dönem Mezuniyet Programı'nda 35 kursiyer mezuniyet belgesi aldı. Programa katılan Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, din görevlilerinin topluma rehberlik eden örnek şahsiyetler olması gerektiğini vurguladı.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3'üncü Dönem Mezuniyet Programı'na katıldı. Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende 35 kursiyer mezuniyet belgelerini almaya hak kazandı.

Programda konuşan Vali Köşger, dünyanın içinde bulunduğu zorlu sürece dikkat çekerek mezun kursiyerlere önemli mesajlar verdi. Görev yapacakları yerlerde insanların hayatlarına dokunabileceklerini belirten Vali Köşger, gençlerin yetişmesine ve toplumsal dirilişe öncülük edebileceklerini ifade etti.

Din görevlilerinin sadece sözleriyle değil yaşam biçimleriyle de örnek olması gerektiğini vurgulayan Vali Köşger, söz ile davranışın birbiriyle uyumlu olmasının önemine dikkat çekti.

Konuşmasında Milli Mücadele'nin önemli isimlerinden Müftü Ahmet Hulusi Efendi'yi de anan Vali Köşger, toplumun gönüllere dokunan din alimlerini unutmadığını belirterek mezun kursiyerlerin gittikleri her yerde topluma rehberlik edecek şahsiyetler olmalarını temenni etti. Musiki konseriyle devam eden programda, mezun olan 35 kursiyere belgeleri Vali Köşger ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi

İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi
Piyasalar diken üstünde! Petrol 200 doları görebilir

Piyasalar diken üstünde! Bu senaryo gerçekleşirse felaket olur
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı

İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asensio'dan Fenerbahçe'ye sevindirici haber

Sevindirici haber gece yarısı geldi

Fenerbahçe'ye geri döneceği konuşulan Aykut Kocaman harekete geçti

Zaman kaybetmeden harekete geçti!
AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP'den çok yoruldum

AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu
Shakira'dan 12 yıl sonra bir müjde daha! İşte Dünya Kupası'nın resmi şarkısı

12 yıl aradan sonra bombayı patlattı!
Asensio'dan Fenerbahçe'ye sevindirici haber

Sevindirici haber gece yarısı geldi

Okan Buruk hayalini kurduğu imzayı atıyor! Kontratının detayları belli oldu

Hayalini kurduğu imzayı atıyor
DSÖ'den aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı

Aralarında Türkiye de var! DSÖ'den 12 ülkeye ölümcül virüs uyarısı