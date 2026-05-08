Denizli Valisi Köşger, Dini Yüksek İhtisas Eğitimi 3. Dönem Mezuniyet Programı'na katıldı

Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen 3'üncü Dönem Mezuniyet Programı'nda 35 kursiyer mezuniyet belgesi aldı. Programa katılan Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, din görevlilerinin topluma rehberlik eden örnek şahsiyetler olması gerektiğini vurguladı.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3'üncü Dönem Mezuniyet Programı'na katıldı. Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende 35 kursiyer mezuniyet belgelerini almaya hak kazandı.

Programda konuşan Vali Köşger, dünyanın içinde bulunduğu zorlu sürece dikkat çekerek mezun kursiyerlere önemli mesajlar verdi. Görev yapacakları yerlerde insanların hayatlarına dokunabileceklerini belirten Vali Köşger, gençlerin yetişmesine ve toplumsal dirilişe öncülük edebileceklerini ifade etti.

Din görevlilerinin sadece sözleriyle değil yaşam biçimleriyle de örnek olması gerektiğini vurgulayan Vali Köşger, söz ile davranışın birbiriyle uyumlu olmasının önemine dikkat çekti.

Konuşmasında Milli Mücadele'nin önemli isimlerinden Müftü Ahmet Hulusi Efendi'yi de anan Vali Köşger, toplumun gönüllere dokunan din alimlerini unutmadığını belirterek mezun kursiyerlerin gittikleri her yerde topluma rehberlik edecek şahsiyetler olmalarını temenni etti. Musiki konseriyle devam eden programda, mezun olan 35 kursiyere belgeleri Vali Köşger ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı