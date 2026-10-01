Denizli Çivril'de Kıralan Mahallesi 4-6 Yaş Kur'an Kursu törenle hizmete açıldı

Denizli Çivril'de Kıralan Mahallesi 4-6 Yaş Kur'an Kursu törenle hizmete açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'nin Çivril ilçesinde Kıralan Mahallesi'nde 4-6 Yaş Kur'an Kursu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Kaymakam Fatih Cıdıroğlu, Başsavcı Abdullah Furkan Sünbül ve İlçe Müftüsü Erkan Önder katıldı, ardından protokol kursu inceleyip çocuklarla bir araya geldi.
Denizli'nin Çivril ilçesinde eğitim faaliyetlerine başlayan Kıralan Mahallesi 4-6 Yaş Kur'an Kursu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Açılış programına Çivril Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül, Çivril İlçe Müftüsü Erkan Önder, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gök, Çivril İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Okay Cansu, siyasi parti temsilcileri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun duasının ardından kurdele kesimiyle devam etti. Açılışın ardından protokol üyeleri, hizmete açılan kursu inceleyerek, eğitim alanları hakkında bilgiler alıp, çocuklarla bir araya geldi.