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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Şırnak Valisi Birol Ekici ve Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ile birlikte Cizre'nin Katran köyündeki yatılı kız Kur'an kursunda incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında kursta yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerini yerinde inceleyen heyet, kurum yetkililerinden mevcut çalışmalar hakkında brifing aldı. Program çerçevesinde Şırnak genelinde devam eden eğitim yatırımları, Kur'an kurslarının fiziki ve eğitsel durumu ile gençlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler masaya yatırıldı. Görüşmelerde, bölgedeki eğitim kalitesini artırmaya yönelik yatırımların ve gençlerin gelişimine katkı sağlayan çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı