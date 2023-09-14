Çorum'da Osmancık Belediyesi İlkokul Öğrencilerine Kırtasiye Seti Hediye Etti

Osmancık Belediyesi, ilkokula başlayan 450 öğrenciye kırtasiye seti hediye etti. Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, projenin amacını ve başarılarını anlattı.

Çorum'da Osmancık Belediyesi, ilkokula başlayan 450 öğrenciye kırtasiye seti hediye etti.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, 4 yıl önce başlattıkları "Kitaplar Devletten Defter Kalem Belediyeden Projesi" kapsamında her yıl ilkokula başlayan öğrencilere kırtasiye desteği verdiklerini söyledi.

Eğitime destek projelerine her zaman öncelik verdiklerini dile getiren Gelgör, "Sosyal belediyecilik her zaman önceliğimiz oldu. Bunlardan biri de 'Kitaplar Devletten Defter Kalem Belediyeden' projemiz. Öğrencilerimiz kitap ihtiyaçları devletimiz tarafından karşılanıyor. Biz de eğitime katkı sağlamak amacıyla ilkokula başlayan öğrencilerimizin defter, kalem gibi ihtiyaçlarını karşılamak istedik." dedi.

Projenin 4 yıldır başarılı şekilde devam ettiğini anlatan Gelgör, "Bu yıl ilçemizde ilkokula başlayan 450 öğrencimize kırtasiye setini ulaştırdık. Öğrencilerimizin bu eğitim sezonunda kullanacakları defter, kalem, silgi, kalemtıraş gibi ihtiyaçları belediyemizden hediye. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Gelgör, okulların bakım ve onarımı, çevre düzenlemesi gibi ihtiyaçlarına da destek verdiklerini sözlerine ekledi.