Cizre'de YKS'ye geç kalan adayların yardımına polis yetişti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) geç kalan öğrencilerin imdadına, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize polis ekipleri yetişti. Sınava dakikalar kala okullarına gidemeyen adaylar, polis motosikletleriyle sınav merkezlerine ulaştırıldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şırnak ve ilçelerinde de YKS heyecanı sabahın erken saatlerinde başladı. Cizre'de sınav öncesinde güvenlik ve asayiş önlemlerini en üst seviyeye çıkaran Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, muhtemel gecikmelere karşı da ilçe merkezindeki stratejik noktalarda konuşlandı. Kimliğini evde unutan, trafik yoğunluğuna takılan veya sınav merkezini karıştırarak geç kalma riski yaşayan öğrencilerin imdadına motorize ve asayiş ekipleri koştu. Sınav binalarının kapılarının kapanmasına dakikalar kala polis ekiplerine sığınan öğrencilere kaskları takılarak hızlıca motosikletlere bindirildi. Zamanla yarışan ekipler, öğrencileri sınava girecekleri okullara son saniyelerde yetiştirdi.

Polis ekiplerinin bu özverili çalışması sayesinde sınavı kaçırmaktan kurtulan adaylar büyük mutluluk yaşarken, okul önlerinde bekleyen aileler ise Cizre Emniyet Müdürlüğü ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı