Cizre'de Okul Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Cizre'de Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir başkanlığında, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul güvenliği toplantısı yapıldı. Toplantıda, ilçede güvenli ve huzurlu bir eğitim öğretim ortamı sağlanması için alınacak tedbirler görüşüldü.