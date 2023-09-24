Cin Ali Müzesi'nden çocuklar için sokak oyunları şenliği
Cin Ali Müzesi öncülüğünde düzenlenen şenlikte çocuklar seksek, beştaş ve ip atlama oyunları oynadılar. Ayrıca bitkilerle ilgili bilgi verildi ve ücretsiz hikaye kitapları dağıtıldı.
Cin Ali Müzesi öncülüğünde çocuklar için "Cin Ali Sokak Oyunları Şenliği" düzenlendi.
Birlik Mahallesi'ndeki İsmet İnönü Parkı'nda düzenlenen şenlikte çocuklar seksek, beştaş ve ip atlama oyunları oynadılar.
Şenlikte çocuklara bitkilerle ilgili bilgi verilirken, kağıttan tohum topları yapımı gösterildi, ayrıca ücretsiz hikaye kitapları dağıtıldı.
Müze Yöneticisi Selma Dölek, şenliğin düzenlenme amacının çocuklarla ebeveynlerin birlikte daha fazla aktivite yapmasını teşvik etmek ve parklardaki sokak oyunları kültürünü sürdürmek olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA / Eğitim