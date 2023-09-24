Cin Ali Müzesi'nden çocuklar için sokak oyunları şenliği

Cin Ali Müzesi öncülüğünde düzenlenen şenlikte çocuklar seksek, beştaş ve ip atlama oyunları oynadılar. Ayrıca bitkilerle ilgili bilgi verildi ve ücretsiz hikaye kitapları dağıtıldı.