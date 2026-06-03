Çarşıda pazarda sağlıkla ilgili bilgilendirme

Düzce'nin Çilimli ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından pazar yerinde vatandaşlara sigaranın neden olduğu sağlık sorunları ile ilgili olarak bilgilendirme yapıldı.

Çilimli İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Çilimli Salı Pazarında stant kuran sağlık personelleri, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek tütün ve tütün ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Katılımcılara sigaranın neden olduğu sağlık sorunları, tütün kullanımının önlenmesi ve bırakma yöntemleri konusunda bilgiler aktarıldı.

Ayrıca etkinlik süresince vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılarak sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi vurgulandı. İlçe Toplum Sağlığı Merkezi yetkilileri, tütün kullanımının önlenmesine yönelik farkındalık çalışmalarının devam edeceğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı