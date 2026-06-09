Demir parmaklıklar ardında fakülte birinciliğine

Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Y.Ö., eğitim hayatındaki başarısıyla örnek oldu. Birincilik ödülünü Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'in elinden alan Y.Ö., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi'ni birincilikle tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Üniversiteyi birincilikle bitiren Y.Ö. için düzenlenen törende birincilik ödülü takdim edildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez tarafından verilen ödül, üniversitede gerçekleştirilen tören ile Y.Ö.'ye verildi.

Törende, eğitimin bireylerin yeniden topluma kazandırılmasındaki önemine dikkat çekerken, Y.Ö.'nün elde ettiği başarının azim ve kararlılığın önemli bir örneği olduğunu vurguladı. Ceza infaz kurumunda bulunduğu süre boyunca eğitimine devam eden Y.Ö.'nün üniversite birinciliği, hem akademik çevrelerde, hem de infaz kurumlarında eğitim faaliyetlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı