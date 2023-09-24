Çeşme Festivali'nde Ege'nin Konseri Coşkuyla Geçti

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Çeşme Festivali'nin üçüncü gününde ünlü şarkıcı Ege'nin konseri büyük bir coşkuyla geçti. Konserde Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, eşi Nuriş Oran ile birlikte sahneye çıkarak 100. Yıl Marşı'nı söyledi.

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Çeşme Festivali'nin üçüncü günü de coşkuyla geçti. Flamenko gösterisi ve Rabih Abou-Khalil konseri sonrası sahne alan ünlü şarkıcı Ege, meydanı dolduran onbinlerce kişiye unutulmaz bir akşam yaşattı. Konserde Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, eşi Nuriş Oran ile birlikte sahneye çıkarak 100. Yıl Marşı'nı söyledi.

İzmir'de Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Çeşme Festivali'nin üçüncü günü, Abou Khalil ve Salih Nazım Peker'in "Ud'un Sesi: Akdeniz Müziği ve Kültüründe Ud'un Rolü" konulu söyleşi ile başladı. Festival Çeşme Belediyesi Bandosu'nun gösterisi ile devam etti. Çankaya Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin gösteri ve Flamenko dans gösterileri ile süren festivalde Lübnanlı ud ve flüt sanatçısı ve besteci Rabih Abou-Khalil, Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda dinleyicilere müzik ziyafeti verdi. Abou-Khalil'in ardından sahneye çıkan ünlü şarkıcı Ege'nin performansıyla keyifli anlar yaşandı. Kendi şarkılarının yanı sıra 90'ların sevilen parçalarını seslendiren Ege, festival coşkusunu doruğa çıkardı.

100. Yıl Marşı'nı ilk kez söyledi

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran'ın eşi Nuriş Oran'la yaptığı dans performansı büyük alkış aldı. Şarkıcı Ege, 10. Yıl Marşı ve söz ve bestesini kendisinin yaptığı 100. Yıl Marşı'nı ilk kez Çeşmelilere söylerken, dinleyiciler dağıtılan Türk bayraklarını sallayarak marşa eşlik etti. Gecenin sonunda Başkan Oran, eşi Nuriş Oran'la birlikte sahneye çıkarak, sanatçı Ege'ye çiçek sundu ve 100. Yıl Marşı'na eşlik etti.

Festival, bugün saat 17.00'de Sunay Akın söyleşisi, 19.00'da Aya Haralambos Kilisesi'nde Salut de Smyrne, Çeşme Amfi Tiyatrosu'nda saat 21.30'da gerçekleşecek Chico & The Gypsies konseriyle sona erecek. - İZMİR