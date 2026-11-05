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Çeşme'de anaokuluna üç derslikli ek bina açıldı, 186 öğrenci tekli eğitime geçti

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Çeşme'de anaokuluna üç derslikli ek bina açıldı, 186 öğrenci tekli eğitime geçti
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Çeşme'de hayırsever Mehmet Akpınar'ın annesi Zarife ve babası Ahmet Akpınar adına yaptırdığı üç derslikli ek bina törenle açıldı. 186 öğrencinin eğitim gördüğü anaokulu bu sayede ikili eğitimden tekli eğitime geçti.

Çeşmeli hayırsever Mehmet Akpınar'ın annesi Zarife Akpınar ve babası Ahmet Akpınar adına yaptırdığı üç derslikli ek bina törenle açıldı. Yeni dersliklerle birlikte 186 öğrencinin eğitim gördüğü anaokulunda ikili eğitimden tekli eğitime geçildi.

Mehmet Akpınar Anaokulu'nun ek bina açılışına Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, hayırsever Mehmet Akpınar ve eşi Hayriye Akpınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Mehmet Akpınar Anaokulu Müdürü Hakan Güney, Mehmet Akpınar İlkokulu Müdürü Dilek Güzel, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, okul öncesi eğitime yapılan yatırımların önemine dikkat çekti. Hayırseverlerin katkısıyla okul yatırımlarının daha hızlı hayata geçirilebildiğini belirten Maraşlı, öğrenci talebinin yüksek olduğu anaokuluna üç yeni derslik kazandırılmasının yerinde bir adım olduğunu söyledi.

Kendi çocuğunun da anaokulunda iki yıl eğitim gördüğünü anlatan Maraşlı, okul yönetimi ve öğretmenlerin çalışmalarına yakından tanık olduğunu belirtti. Maraşlı, ilçeye kazandırdığı eğitim kurumları dolayısıyla Mehmet Akpınar'a teşekkür etti.

Anaokulunda tekli eğitime geçildi

Anaokulu Müdürü Hakan Güney, artan öğrenci talebi ve fiziki kapasitenin yetersizliği nedeniyle okulda bugüne kadar sabah ve öğle gruplarıyla ikili eğitim yapıldığını söyledi. Güney, ek binanın açılmasıyla tekli eğitime geçildiğini ve çocuklar için daha düzenli bir okul günü sağlandığını belirtti. Okulda 186 öğrencinin sekiz sınıfta eğitim gördüğünü aktaran Güney, derslerin 08.45–12.45 saatleri arasında yapıldığını, kulüp çalışmalarının ise 12.45–17.45 saatleri arasında sürdüğünü kaydetti. "Çocuğa yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır" diyen Güney, Mehmet Akpınar'a öğrenciler ve eğitim camiası adına teşekkür etti.

Okul yaptırma fikri Almanya'da doğdu

Mehmet Akpınar, okul yaptırma fikrinin Almanya'da çalıştığı yıllarda doğduğunu anlattı. Bir fırında genç bir çalışanın Amerikalı müşterilerle İngilizce konuşmasından etkilendiğini belirten Akpınar, o gün Türkiye'de bir okul yaptırmaya karar verdiğini söyledi. İlk okul yatırımına 2001'de başladığını anlatan Akpınar, yeni dersliklerle anaokulunun yaklaşık 40 öğrenciye daha yer açabileceğini ifade etti. Akpınar, Çeşme'de beş ünivertsite öğrencisine burs verdiğini de belirtti.

Konuşmaların ardından ek binanın açılış kurdelesi kesildi. Yeni sınıfları dolaşarak bilgi alan Kaymakam Maraşlı, Mehmet Akpınar'a plaket, eşi Hayriye Akpınar'a çiçek takdim etti. Tören, anaokulu öğrencilerinin gösterileri ve Mehmet Akpınar için okudukları şiirlerle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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