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Çermik’te yaz Kur’an kurslarına yoğun ilgi

Çermik’te yaz Kur’an kurslarına yoğun ilgi
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Diyarbakır’ın Çermik İlçe Müftülüğünce açılan yaz Kur’an kurslarına talep arttı.

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Müftülüğünce açılan yaz Kur'an kurslarına talep arttı.

Çocuklarının manevi eğitim almalarını ve topluma yararlı bir fert olmalarını isteyen birçok aile, evlatlarını Kur'an kurslarına gönderiyor. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki her camide açılan kurslara çocuklar severek gidiyor. İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, geleceğin teminatı olan çocukların dini ve ahlaki eğitimine büyük önem verdiklerini, sağlam bir toplumun ancak iyi bir eğitimle mümkün olacağını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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