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Çermikte Kur'an kursu öğrencileri yıl sonu etkinliği düzenledi

Çermikte Kur'an kursu öğrencileri yıl sonu etkinliği düzenledi
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 4-6 yaş grubu öğrenciler için düzenlenen yıl sonu etkinliğinde miniklere taç giydirilip madalya ve başarı belgeleri verildi.

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Müftülüğüne bağlı İhlasiye ve Hazreti Hüseyin Kur'an kursunda yıl sonu etkinliği düzenlendi.

4-6 yaş minik öğrencilere yönelik gerçekleştirilen etkinliğe, İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, Kur'an kursu öğrencileri, öğreticileri ve veliler katıldı. Kur'an kursu eğitimini başarıyla tamamlayan minik öğrencilere, taçları giydirildi, madalyalar takdim edilip başarı belgeleri verildi.

İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, öğrencileri tebrik ederek bir ömür boyu Kur'an gölgesi altında yaşamaları için duada bulundu.

Etkinlik, minik öğrencilerin gösterileriyle sona erdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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