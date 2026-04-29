Diyarbakır Çermik’te Fen Lisesi’nden TÜBİTAK ve Bilim Fuarı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Fen Lisesi tarafından TÜBİTAK ve Bilim Fuarı açıldı.

Fuarda, öğrencilerin hazırladığı birbirinden değerli projeler katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran, "Bilimsel düşünceyi teşvik eden, araştıran ve üreten bir neslin yetişmesine katkı sunan bu anlamlı etkinlikte emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

