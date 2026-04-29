Diyarbakır Çermik’te Fen Lisesi’nden TÜBİTAK ve Bilim Fuarı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Fen Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK ve Bilim Fuarı açıldı. Öğrencilerin hazırladığı projeler büyük ilgi görürken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran, bilimsel düşünceyi teşvik eden etkinlikte emeği geçenleri tebrik etti.
Fuarda, öğrencilerin hazırladığı birbirinden değerli projeler katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran, "Bilimsel düşünceyi teşvik eden, araştıran ve üreten bir neslin yetişmesine katkı sunan bu anlamlı etkinlikte emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı