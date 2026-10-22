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Çemişgezek'te okul servis şoförleri ve müdürlerine trafik güvenliği eğitimi verildi

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Çemişgezek'te okul servis şoförleri ve müdürlerine trafik güvenliği eğitimi verildi
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Çemişgezek'te İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, emniyet ve jandarma iş birliğiyle okul servis şoförleri ve okul müdürlerine trafik güvenliği semineri düzenlendi. Seminerde öğrencilerin güvenli taşınması konusunda bilgilendirme yapıldı, eğitimlerin aralıklı süreceği belirtildi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde okul servis şoförleri ve okul müdürlerine yönelik trafik güvenliği eğitim semineri düzenlendi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Trafik Birimi iş birliğiyle okul servis şoförleri ve okul müdürlerine yönelik trafik güvenliği eğitim semineri düzenlendi. Seminerde, eğitim sisteminin daha güvenli yürütülmesi, okul servislerinde trafik güvenliğinin sağlanması ve öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması konusunda okul servis şoförlerine ve okul müdürlerine bilgilendirme yapıldı.

Seminerlerin aralıklı periyotlarla süreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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