Çekmeköy Belediyesi 50 Bin Öğrenciye Kırtasiye Malzemesi Desteği Sağladı

Çekmeköy Belediyesi yeni eğitim öğretim döneminde yaklaşık 50 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi öncesi ilçedeki devlet okullarında bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayan Çekmeköy Belediyesi, ilk ders zilinden sonrada eğitim yuvalarında öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Çekmeköy İlçe Milli Eğitim müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Çekmeköy Belediyesi ilçede eğitim alan ilkokul, ortaokul ve lisede bulunan yaklaşık 50 bin öğrenciye içerisinde defterler, kalemler, silgi, boya, cetvel seti ve çeşitli okul araç gereçlerinin bulunduğu kırtasiye çantasını hediye etti.

Ailelerin ekonomisine destek vermek amacıyla özenle hazırlanan kırtasiye setleri yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde sıralarda hazır halde bulunurken, Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu'nda öğrencilere kırtasiye setlerinin dağıtımı Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz tarafından bizzat gerçekleştirdi.

Öğretmen Semiha Yıldırım İlköğretim Okulu'nda gerçekleşen dağıtım törenin de konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Çekmeköy'de okuyan 50 bin öğrencimize bu sene de; defter, kalem, silgi ve yağlı boyasına kadar hangi ihtiyacı varsa tamamını bugün itibari ile teslim ettik. Ailelere bir katkı olması adına böyle bir hizmeti yaptık ve İnşallah Çekmeköy'de yaşayan bütün ailelerimizin bu hizmetten faydalanmasıyla birlikte mutlu olacağına inanıyoruz. Bu sene üniversiteye başlayan öğrencilerimize de belediye olarak 7 bin TL eğitim desteği sağlıyoruz. İnternet yolu üzerinden müracaat ederek ister devlet ister vakıf ister özel fark etmeksizin her üniversite öğrencimize de 7 bin TL eğitim desteği sağlıyoruz. Böylelikle Çekmeköy Belediyesi eğitime verdiği desteği bu sene bir kat daha arttırarak yoluna devam ediyor" dedi. - İSTANBUL