Çayırlı'da 'Oyun Arkadaşım' etkinliğiyle öğrencilere anlamlı ziyaret

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde "Oyun Arkadaşım" etkinliği kapsamında ilkokul ve anaokulu öğrencileri ziyaret edildi.

Çayırlı Kaymakamı İsmail Battal, Çayırlı Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Çayırlı Davut Suları Yurdu'nda kalan gençlerle birlikte organize edilen etkinlik çerçevesinde Verimli ve Yazıkaya İlköğretim okullarına ziyarette bulundu.

Gençlik ve Spor Müdürü ile İlçe Milli Eğitim Müdürünün de katıldığı etkinlikte, anaokulu öğrencileri palyaço eşliğinde çeşitli oyunlar oynadı. Etkinlikte öğrencilere oyuncak hediye edildi.

İlkokul öğrencileriyle de çeşitli etkinlikler gerçekleştirilerek öğrencilere kırtasiye setleri dağıtıldı.

Etkinlikle gençler ile çocuklar arasındaki sosyal etkileşimin artırılmasının hedeflendiği bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı