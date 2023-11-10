Çaycuma'da öğrencilerden Atatürk'e özel koreografi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, Atatürk'ün vefatının 85. yılı dolayısıyla özel bir koreografi hazırladı. 123 öğrenci ve 12 öğretmenin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlik, okul bahçesinde gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85'inci yılı dolayısıyla koreografi hazırladı.

İlçeye bağlı Kahvecioğlu köyündeki Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için hazırlık yaptı.

Yaklaşık 123 öğrenci ve 12 öğretmeninin desteğiyle okul bahçesinde, Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı dolayısıyla '09.05' ve '1938' koreografisi oluşturdu.

Okul Müdürü Yücel Çevik, "Ben bu okula yeni atandım. Okul öğretmenlerimiz bana bu proje ile geldiler. Ben de gerekli izinleri alarak Atatürk 85'inci yıl dönümü dolayısıyla 123 öğrenci katılımı ile bu koreografi ortaya çıkardık" dedi. - ZONGULDAK