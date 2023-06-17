YKS sınavına koşarak yetişen öğrenciler

BURSA'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne ( Tyt ) giren bazı öğrenciler, sınava koşarak yetişti. Sınava 2 dakika geç gelen Serhat Baştürk, "Nasip, kısmet, arkadaşların önünü kapatmamış oldum" dedi.

YKS'nin ilk oturumu olan TYT bugün başladı. Sınavın başlamasına dakikalar kala öğrencilerin, okulların giriş kapılarına doğru panikle koştuğu anlar kameralara yansıdı. Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi ve Uludağ İlkokulu'ndaki sınavda da ilginç görüntüler yaşandı. Saat 10.15'te başlayan sınav için 15 dakika önce okul kapıları kapatıldı. Sınava 2 dakika geç gelen Serhat Baştürk görevliler tarafından okula alınmadı. Halk otobüsünün geç kalkması sonucu sınava yetişemediğini söyleyen Baştürk, "Geldiğim yerden otobüs geç kalkınca yetişemedim. Aciliyetim yoktu. Nasip, kısmet. Arkadaşların önünü kapatmamış oldum" dedi.