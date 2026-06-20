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Kimliğini kaybeden öğrenci YKS'ye giremedi

Kimliğini kaybeden öğrenci YKS'ye giremedi
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Bursa'da YKS'ye girmek isteyen bir öğrenci, kimliğini düşürüp kaybedince sınava alınamadı. Okul önündeki veliler ve görevlilerin aramalarına rağmen kimlik bulunamadı.

Bursa'da sınava gelirken kimliğini düşürüp kaybeden bir öğrenci, sınava giremedi. Okul önündeki velilerin tüm çabasına rağmen kimlik bulunamadı.

Bursa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek üzere Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Abdülkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gelen bir öğrenci kimliğini düşürdü. Veliler ve okul görevlileri Hüdavendigar Parkı ve okul çevresinde arama yaptı, anonslar yapıldı ancak kimlik bulunamadı. Öğrenci bu nedenle sınava katılamadı.

Türkiye genelinde 2 milyon 425 bin 560 aday TYT, 1 milyon 628 bin 200 aday AYT, 203 bin 679 aday da YDT sınavlarına giriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından en çok başvuru yapılan iller arasında bulunan Bursa'da da on binlerce öğrenci sınava girdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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