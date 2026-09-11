Haberler

Bursa’da 598 bin öğrenci ilk ders ziliyle sınıfları dolduracak

Bursa’da 598 bin öğrenci ilk ders ziliyle sınıfları dolduracak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa’da 14 Eylül Pazartesi günü 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çalacak.

Bursa'da 14 Eylül Pazartesi günü 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çalacak. Kent genelinde 2 bin 71 okulda 598 bin 863 öğrenci ve 40 bin 699 öğretmen ders başı yapacak.

Türkiye genelinde Pazartesi günü 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çalacak. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum haftası 7 Eylül'de başlarken, Bursa'da yeni eğitim öğretim yılında 2 bin 71 okulda toplam 598 bin 863 öğrenci eğitim ve öğretime başlayacak. Kent genelinde 40 bin 699 öğretmen görev yapacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım ile 20 Kasım tarihleri arasında yapılacakken, yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027 ile 5 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek. İkinci ara tatili ise 8 Mart-12 Mart tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.

Bursa'da okul öncesi, ilkokul birinci ve ortaokul beşinci sınıf öğrencilerini kapsayan okula uyum eğitimi programında Osmangazi Celal Bayar İlkokulunu ziyaret eden Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, sıraları dolduran miniklerin ve okul bahçesinde bekleyen velilerin ilk gün heyecanını paylaştı.

Ziyarette Çokgezer'e, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Çınar ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Kılıç eşlik etti. Sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet eden Çokgezer; ardından okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ile yürütülen oryantasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Velilerle de görüş alışverişinde bulunan Çokgezer, yeni dönemin tüm eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
Adalet Bakanı Gürlek: 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek söz verip duyurdu! Adalet yıllar sonra kapıyı çaldı
Petrol piyasası alev aldı! Benzine gece yarısı zam geliyor

Piyasalar alev aldı, yeni zam göründü! Rakam cep yakacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk ordusu tarafından eğitildiler! Ülkenin liderinden terörle mücadele talimatı

Türk ordusu tarafından eğitildiler! Ülkenin liderinden orduya talimat
Dünya basını Fenerbahçe'yi konuşuyor! Bir gecede yaşananlara inanamadılar

Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor! Bir gecede yaşananlara inanamadılar
Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme! Mezar açma işlemi iptal edildi

Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme! Mezar açma işlemi iptal edildi
Görevden alınan eski KKTC Bakanı Arıklı: Herhangi bir sorumluluğum varsa bırakırım

Görevden alınan eski Bakan Arıklı: Sorumluluğum varsa bırakırım
Altın yatırımcıları bu saati bekliyor! Kritik veri bugün açıklanacak

Altın yatırımcısının beklediği gün geldi
İsrail'den Hamas'a nokta operasyon! Üst düzey isim böyle öldürüldü

Üst düzey isme kanlı pusu!
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Rakibi sahadan sildiler

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Bunu kimse tahmin edemezdi